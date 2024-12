Volleyball: Peter kehrt nach Friedrichshafen zurück

Volleyball-Vizemeister VfB Friedrichshafen startet mit Rückkehrer Tim Peter ins neue Jahr. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wechselt der Außenangreifer nur 244 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel für die Häfler wieder an den Bodensee und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Der 27 Jahre alte Nationalspieler wird laut Mitteilung schon für die Auswärtspartie am 10. Januar bei den WWK Volleys Herrsching spielberechtigt sein.

Peter, der mit Friedrichshafen in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 jeweils Vizemeister geworden war, hatte am 28. April 2024 sein letztes Spiel für den VfB bestritten und sich im Sommer Alterna Stade Poitevin in Frankreich angeschlossen. Er habe dort aber "nicht ganz dem Profil entsprochen, das die Trainer sich gewünscht hatten", erklärte der Angreifer.

Peter habe nach seinem Abgang beim VfB "eine große Lücke hinterlassen", wie VfB-Sportdirektor Radomir Vemic erklärte. Nun soll er diese schließen, zudem Nazar Getman, der auf Peters Position eingeplant war, verletzungsbedingt vorerst noch ausfällt. "Tim wird uns weiterbringen", sagte Vemic: "Auch wenn Nazar wieder fit ist, ist Tim ein Spieler, den jede Mannschaft in der Bundesliga mit Kusshand nehmen würde. Wir sind sehr froh, dass er sich zur Rückkehr entschieden hat."