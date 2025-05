Volleyball: Stuttgart verpflichtet Grote

Der Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat für die kommende Saison die US-amerikanische Diagonalangreiferin Lydia Grote verpflichtet. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. "Lydia kommt aus Minnesota von einem hervorragenden Volleyball-Programm in den USA", sagte Stuttgarts Trainer Konstantin Bitter: "Sie bringt eine tolle Physis mit, hat eine super Blocktechnik und einen guten Aufschlag."

Nach dem Karriereende von Krystal Rivers soll Grote, die einen Einjahresvertrag unterschrieb, nun zusammen mit Pauline Martin in der Offensive agieren. "Im Angriff haben wir mit ihr auch wieder eine Diagonale, die neben Pauline auch mit rechts als Schlaghand agiert, daher denke ich, dass die beiden sich nächstes Jahr hervorragend ergänzen werden auf der Position", ergänzte Bitter. "Ich bin davon überzeugt, dass die Trainer und Spieler dieser Organisation auf einer Mission zum Erfolg sind und ich bin sehr dankbar, dass ich ein Teil davon sein darf", sagte Grote.

In der vergangenen Saison war Stuttgart im VBL-Halbfinale am Dresdner SC gescheitert. In den drei Jahren zuvor hatten sich noch die Schwäbinnen jeweils den Titel gesichert.