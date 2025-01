BR Volleys feiern vierten Sieg - Lüneburg erreicht Play-offs

Die Berlin Recycling Volleys haben in der Champions League ihren vierten Sieg im fünften Spiel gefeiert. Der Bundesliga-Serienmeister setzte sich am Donnerstagabend souverän mit 3:0 (26:24, 25:18, 25:18) bei ACH Volley Ljubljana durch.

In der Gruppe A hatten die BR Volleys bereits vor dem Spiel in Slowenien aber keine Chance mehr auf Platz eins. Spitzenreiter PGE Projekt Warschau hatte sich am Mittwoch durch ein 3:0 in Maaseik vorzeitig den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Einzug in das Viertelfinale gesichert. Die Volleys, die am letzten Spieltag auf die Polen treffen, starten dagegen in den Play-offs.

Derweil sicherte sich auch die SVG Lüneburg dank Schützenhilfe den Einzug in die K.o.-Phase. Der Bundesligist verlor zwar deutlich mit 0:3 (21:15, 17:25, 22:25) beim französischen Vertreter Chaumont VB 52. Weil Lewski Sofia aber im Parallelspiel 2:3 (21:25, 25:23, 22:25, 28:26, 12:15) gegen Jastrzebski Wegiel verlor, können die Norddeutschen nicht mehr von Rang zwei der Gruppe E verdrängt werden.