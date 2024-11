CEV: Schwerin greift in der Königsklasse an

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin starten am Mittwochabend gleich mit einem Höhepunkt in die neue Champions-League-Saison. Das Team von Cheftrainer Felix Koslowski trifft beim Auftaktspiel in Paris am Mittwoch auf den amtierenden französischen Meister Levallois Paris Saint-Cloud - und ist gewarnt.