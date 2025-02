Champions League: Schwerin und Stuttgart vor dem Aus

Das Aus droht: Die Volleyballerinnen vom deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart und vom SSC Palmberg Schwerin stehen in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Nach den Niederlagen in den Hinspielen der Königsklasse sind die Chancen auf das Weiterkommen verschwindend gering.

"Wir müssen uns in die Crunchtime bringen und dann mutiger agieren", sagte SSC-Trainer Felix Koslowski vor dem zweiten Duell mit dem italienischen Erstligisten Vero Volley Mailand am Donnerstag (19 Uhr). Beim ersten Aufeinandertreffen hatte der deutsche Vizemeister vor heimischer Kulisse mit 0:3 den Kürzeren gezogen.

Trotz der schwierigen Ausgangslage will Schwerin beim Gastspiel in Italien noch einmal alles in die Waagschale werfen: "Das kann unser letztes Champions-League-Spiel der Saison sein, also wollen wir uns bestmöglich präsentieren", betonte Koslowski. Ähnliches dürfte für die Stuttgarterinnen gelten. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Konstantin Bitter mit 1:3 gegen PGE Rysice Rzeszow verloren. Am Donnerstag (17.30 Uhr) kommt es in Polen zur Revanche.

Während Stuttgart im Bundesliga-Meisterkampf anschließend erst wieder am 1. März gegen den SC Potsdam (19 Uhr/Dyn) gefordert ist, muss Schwerin bereits am Samstag (17.15 Uhr/Dyn und Sport1) gegen den Dresdner SC ran. Derzeit führt Schwerin mit fünf Punkten Vorsprung die Tabelle vor dem Kontrahenten aus Stuttgart an.