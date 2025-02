Champions League: Schwerin verliert Play-off-Hinspiel

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben eine Überraschung in der Champions League verpasst. Gegen den italienischen Erstligisten Vero Volley Mailand musste sich der deutsche Vizemeister im Play-off-Hinspiel mit 0:3 (14:25, 23:25, 16:25) geschlagen geben.

Auch wenn sich der zweite Satz eng gestaltete, waren die Mecklenburgerinnen weitestgehend chancenlos. Damit muss im Rückspiel am 20. Februar in Italien schon ein kleines Wunder her, soll der Einzug in das Viertelfinale noch gelingen.

Am Donnerstag tritt noch Meister Allianz MTV Stuttgart im Hinspiel gegen den polnischen Vizemeister PGE Rysice Rzeszow (20.30 Uhr) an. "Für mich ein 50:50-Duell", sagte Trainer Konstantin Bitter im Vorfeld dem Sport-Informations-Dienst (SID).