Volleyball: Auch Lüneburg startet mit Sieg in Champions League

Nach den Berlin Recycling Volleys ist auch die SVG Lüneburg erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Der Halbfinalist der vergangenen Bundesliga-Saison drehte am Mittwoch die Partie gegen den französischen Erstligisten Chaumont VB 52 nach 0:2-Satzrückstand zu einem 3:2 (17:25, 23:25, 26:24, 25:19, 15:13) und nahm zwei wertvolle Zähler mit. Die Helios Grizzlys Giesen verloren ihren Auftakt gegen Fenerbahce Istanbul hingegen 0:3 (23:25, 23:25, 22:25).

Am Dienstag hatte der deutsche Serienmeister Berlin gegen den slowenischen Titelträger ACH Volley Ljubljana mit 3:1 einen souveränen Auftakt in den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb hingelegt. Die Sieger der fünf Vierergruppen erreichen direkt das Viertelfinale, die Zweiten und der beste Dritte spielen in Play-offs die weiteren Teilnehmer aus. Erstmals seit 2018 folgt auf das Viertelfinale in dieser Saison wieder ein Final Four.