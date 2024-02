Volleyball-CL: Stuttgart feiert Überraschungssieg

Anzeige

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben sich im Viertelfinale der Champions League eine überraschend gute Ausgangsposition erkämpft. Das Team von Trainer Konstantin Bitter schlug den türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul in eigener Halle mit 3:2 (22:25, 26:24, 19:25, 25:20, 15:10). Der deutsche Meister hatte dem Tabellenführer der türkischen Liga bereits in der Vorsaison ein 3:2 in Stuttgart abgerungen, damals war Fenerbahce jedoch ohne zahlreiche Stars angereist.

Das war am Dienstag anders, auch Spitzenspielerinnen wie die türkische Nations-League-Siegerin Melissa Vargas und die Russin Arina Fedorowzewa schlugen in der Stuttgarter Arena auf. Die Gastgeberinnen hielten jedoch geschlossen dagegen und ließen sich auch vom zweimaligen Satzrückstand nicht verunsichern. Beste Punktesammlerin auf Stuttgarter Seite war einmal mehr Diagonalangreiferin Krystal Rivers mit 23 Zählern, Fedorowzewa kam für Fenerbahce gar auf 31 Punkte.

Das Rückspiel findet Mittwoch kommender Woche in Istanbul (18.00 Uhr) statt. Steht es nach fünf Sätzen 3:2 für die Gastgeberinnen, kommt es zu einem Entscheidungssatz bis 15 Punkte, dem sogenannten "Golden Set".

Im Achtelfinale hatte sich Stuttgart mit zwei klaren 3:0-Siegen gegen Liga-Konkurrent SC Potsdam durchgesetzt. Zwischen den Brandenburgerinnen und Stuttgart läuft derzeit ein Dauerduell, neben den CL-Partien trafen die beiden Klubs in den letzten zwei Wochen auch zweimal in der Liga aufeinander (je ein Sieg pro Team). Dabei steht der große Kracher sogar noch bevor: Am 3. März kämpfen die Dauer-Kontrahenten im Finale um den DVV-Pokal.