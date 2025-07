Volleyball-Königsklasse: Berlin trifft auf den Titelverteidiger

Reizvolles Königsklassen-Los für die Berlin Recycling Volleys: Der deutsche Volleyballmeister trifft in der Gruppenphase der anstehenden Champions-League-Saison in der Gruppe C auf den amtierenden Champion Sir Sicoma Monini Perugia aus Italien. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Weitere Gegner der Berliner sind VK Lvi Prag sowie ein noch zu ermittelnder Qualifikant, möglich wären unter anderem ACH Volley Ljubljana oder Olympiakos Piräus. Die Königsklasse startet für die Hauptstädter zwischen dem 9. und 11. Dezember voraussichtlich mit einem Heimspiel.

"Dass das Durchschnittsniveau im Wettbewerb aufgrund der Wildcards noch einmal steigen würde, war vor der Auslosung klar", sagte Kaweh Niroomand, Geschäftsführer der BR Volleys, "aber wir können durchaus zufrieden sein. Die Gruppe wird schwierig, bietet jedoch die Chance sich durchzukämpfen." Das Los Perugia bezeichnete er als "das absolute Highlight. Viel mehr geht nicht. Dieser Gegner zieht sicher wieder ganz Volleyball-Deutschland an."

Der zweite deutsche Vertreter, die SGV Lüneburg, trifft in Gruppe D auf gleich zwei polnische Topmannschaften: Aluron CMC Warta Zawiercie, diesjähriger Finalist in der Champions League, sowie Asseco Resovia Rzeszow, außerdem geht es gegen die Portugiesen von Sporting CP Lissabon.

Lüneburg hatte in der vergangenen Saison das Viertelfinale erreicht und dort gegen Zawiercie verloren. Berlin war eine Runde zuvor gegen Lüneburg ausgeschieden. Seit 2017 warten deutsche Mannschaften auf den Einzug in die Endrunde, damals gehörte Berlin in Rom zu den besten vier Teams Europas.

Auch bei den Frauen wurde die Gruppenphase ausgelost: Der deutsche Meister SSC Palmberg Schwerin trifft auf den französischen Meister Levallois Paris St. Cloud, den polnischen Meister Developres Rzeszów sowie den Sieger der Qualifikationspartie zwischen Maritza Plovdiv (Bulgarien) und OK Dinamo Zagreb (Kroatien). Der Dresdner SC freut sich auf Duelle mit A. Carraro Prosecco DOC Conegliano (Italien), LKS Commercecon Lodz (Polen) sowie Ankara Zeren Spor Kulübü (Türkei). Der Auftakt in die Gruppenphase steigt bei den Frauen zwischen dem 25. und 27. November.