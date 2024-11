Volleyball: Meister Stuttgart verpatzt Champions-League-Auftakt

Die deutschen Volleyball-Meisterinnen von Allianz MTV Stuttgart haben in der Champions League gleich zum Start einen Dämpfer kassiert. Das Team von Cheftrainer Konstantin Bitter verlor das eigene Auftaktspiel beim polnischen Vertreter BKS Stal Bielsko-Biala mit 1:3 (25:22, 19:25, 23:25, 20:25) und verpasste damit, sich in der ausgeglichenen Gruppe E eine gute Ausgangslage zu verschaffen.

Den ersten Satz entschieden die Stuttgarterinnen noch für sich, doch danach übernahmen die Gastgeberinnen zunehmend die Spielkontrolle. Auch die starken 26 Punkte der US-amerikanischen Diagonalangreiferin Krystal Rivers halfen Stuttgart nicht, drei Sätze in Folge gaben sie nach dem vielversprechenden Beginn ab.

Am 13. November (19.00 Uhr) steht für Stuttgart das erste Heimspiel der neuen Champions-League-Saison gegen den italienischen Vizemeister Savino del Bene Scandicci an. Dritter Gruppengegner ist CSO Voluntari aus Rumänien. Anders als Stuttgart hatte der zweite deutsche Vertreter, Vizemeister SSC Palmberg Schwerin, bereits am Mittwoch mit einem glatten 3:0 beim französischen Meister Levallois Paris Saint-Cloud einen Auftakterfolg gefeiert.