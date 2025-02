Volleyball: Stuttgart verliert nach Mammut-Satz

Nach einem Mammut-Satz haben die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart ihr Hinspiel in den Play-offs zum Champions-League-Viertelfinale verloren. Der deutsche Meister unterlag PGE Rysice Rzeszow am Donnerstag mit 1:3, wobei der außergewöhnlich lange dritte Satz nach 88 Punkten mit 43:45 an die Gäste aus Polen ging.

Das Rückspiel in Rzeszow wird am 20. Februar ausgetragen - wer sich durchsetzt, spielt im Viertelfinale im März gegen die Italienerinnen von Imoco Volley Conegliano. Der deutsche Vize-Meister SSC Palmberg Schwerin hatte sein Hinspiel am Mittwoch gegen Vero Volley Mailand 0:3 verloren.

Stuttgart hatte sich in der vergangenen Saison gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC Potsdam in den Play-offs das Ticket für das Viertelfinale gesichert, war dort aber an Fenerbahce Istanbul gescheitert.