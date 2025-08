DVV-Frauen verpassen vorzeitiges EM-Ticket

Die deutschen Volleyballerinnen haben die vorzeitige Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr verpasst. Im vorletzten Spiel der EM-Qualifikation unterlag das Team von Trainer Giulio Bregoli mit 1:3 (21:25, 18:25, 25:18, 25:27) in Nokia gegen Finnland, damit ist die Teilnahme an der EM-Endrunde in Aserbaidschan, Schweden, Tschechien und der Türkei (21. August bis 6. September 2026) noch nicht gesichert.

In der Gruppe A liegen die deutschen Frauen mit nun zwei Siegen aus drei Spielen weiterhin in Führung, in der abschließenden Partie gegen die Schweiz in Wiesbaden (6. August) kann die DVV-Auswahl den Gruppensieg dann endgültig perfekt machen.

Insgesamt 21 Teams in sieben Gruppen nehmen an der Qualifikation teil, die Gruppenersten sowie die fünf besten Zweiten sind für die Teilnahme an der Endrunde berechtigt. Vor der EM 2026 wartet allerdings noch ein anderes Highlight: Vom 22. August bis 7. September steht für das DVV-Team die Weltmeisterschaft in Thailand an.