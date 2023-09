Fünfsatzkrimi: Türkische Volleyballerinnen holen EM-Titel

Anzeige

Die Weltranglistenersten aus der Türkei haben sich bei der Volleyball-Europameisterschaft der Frauen den Titel gesichert. Im Duell mit den amtierenden Weltmeisterinnen setzten sich die Türkinnen am Sonntagabend in Brüssel in einem mitreißenden Finale mit 3:2 (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13) durch.

Dabei ragte bei beiden Teams jeweils eine Spielerin heraus. Beim neuen Europameister, der in der Vorrunde auch Deutschland geschlagen hatte, überragte Melissa Teresa Vargas mit 41 erzielten Punkten. Bei den Serbinnen war Tijana Boskovic mit 37 Punkten die erfolgreichste Scorerin.

EM-Bronze hatten sich zuvor die Niederländerinnen durch ein 3:0 (25:23, 28:26, 25:20) im Spiel um Platz drei über Italien gesichert. Für das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) war bei der 33. EM der Frauen in Belgien, Estland, Italien und Deutschland bereits im Achtelfinale gegen Polen Endstation.