DVV-Star Grozer wieder beim Nationalteam

Anzeige

Der deutsche Volleyball-Star Georg Grozer will bei der Europameisterschaft gemeinsam mit dem Nationalteam wieder angreifen. "Ich versuche, der Mannschaft mental und auf dem Feld zu helfen", sagte der Diagonalangreifer am Freitag in einer Pressekonferenz vor dem EM-Auftakt am Mittwoch.

"Ich bin noch sehr fit und kann noch mit allen mithalten und die Aufgabe verwirklichen wie früher", versicherte der 38-Jährige, der dem DVV-Team unter anderem in der diesjährigen Nations League gefehlt hatte. Dort hatte Deutschland mit lediglich drei Siegen aus zwölf Spielen die Finalrunde klar verpasst.

"Er ist gewissermaßen unser Fixstern", sagte Kapitän Lukas Kampa über den Routinier: "Er ist in den letzten zehn oder 15 Jahren im deutschen Volleyball und im Weltvolleyball der Crunchtimeplayer schlechthin."

Bei seiner Entscheidung, zur Nationalmannschaft zurückzukehren spielte auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele eine Rolle. "Es ist der große Traum", betonte Grozer: "Es lebt immer die kleine Hoffnung, dass man die olympische Quali schafft und noch einmal zu den Olympischen Spielen geht."

Bei der EM in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel (28. August bis 16. September) geht es um wichtige Punkte für die Weltrangliste, die für die Qualifikation entscheidend sein kann. Deutschland startet am Mittwoch in Italien gegen Estland.