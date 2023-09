DVV-Team verliert knapp - Niederlande nächster Gegner

Anzeige

Die deutschen Volleyballer treffen im Achtelfinale der Europameisterschaft auf den Weltranglistenzehnten Niederlande. Dies stand bereits vor dem sportlich bedeutungslosen letzten Vorrundenspiel der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Mittwochabend gegen Welt- und Europameister Italien fest, das trotz einer starken Vorstellung mit 2:3 (22:25, 25:23, 22:25, 25:14, 12:15) verloren ging.

Die Partie gegen die Niederlande findet am Samstag oder Sonntag in Bari statt. Deutschland, in der Weltrangliste auf Position 14 geführt, schloss die Gruppe A auf Rang drei ab, die Niederländer beendeten die Staffel C mit vier Siegen und einer Niederlage als Zweiter hinter Polen, dem Weltmeister von 2014 und 2018.

Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski agierte am späten Mittwochabend vor 6000 Zuschauern in Ancona auch ohne den geschonten Kapitän Lukas Kampa und Diagonalangreifer Georg Grozer mutig und wollte es gegen den Favoriten wissen. Italien agierte ungewohnt unkonzentriert, in den entscheidenden Momenten waren die Co-Gastgeber aber da.

Gespielt wird das Turnier in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel. Jeder Sieg ist mit Blick auf die Weltrangliste und die damit verbundenen Olympia-Tickets für Paris 2024 wichtig.