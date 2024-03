CEV-Cup: Lüneburgs Volleyballer verlieren Finalhinspiel klar

Anzeige

Die Volleyballer der SVG Lüneburg gehen mit einer Hypothek ins entscheidende Final-Rückspiel um den CEV-Cup. Der Tabellenvierte der abgeschlossenen Bundesliga-Hauptrunde verlor am Dienstagabend in eigener Halle klar 0:3 (16:25, 17:25, 21:25) gegen den siebenmaligen polnischen Meister Resovia Rzeszow. Die Lüneburger hatten den Gästen vor allem in den ersten beiden Sätzen wenig entgegenzusetzen.

"Das alles war schon ein bisschen ernüchternd", sagte SVG-Chefcoach Stefan Hübner, "aber ein Riesen-Kompliment an den Gegner, der keinerlei Schwäche gezeigt hat."

Beim Rückspiel in Polen am kommenden Dienstag (18:00 Uhr/Sportdeutschland.tv) brauchen die "LüneHünen" nun einen 3:1- oder 3:0-Sieg, um sich in einen Entscheidungssatz, den sogenannten "Golden Set" zu retten. Zwei Satzgewinne reichen Rzeszow, zweimaliger Champions-League-Finalist, dagegen schon zum Triumph in der "zweiten Klasse" des europäischen Klubwettbewerbs.

Die Finalspiele sind für die Lüneburger die bedeutendsten Spielen der bisherigen Vereinsgeschichte. Im Halbfinale hatten die Niedersachsen sensationell den türkischen Topklub Arkasspor Izmir um Starangreifer Georg Grozer im Golden Set besiegt.