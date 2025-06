Deutsche Volleyballerinnen gegen Polen chancenlos

Nach zwei Siegen binnen 24 Stunden haben die deutschen Volleyballerinnen in der Nations League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor am Freitag in Belgrad gegen Polen chancenlos mit 0:3 (16:25, 16:25, 20:25). Zuvor hatte es ein 3:2 gegen Frankreich sowie ein überraschendes mit 3:1 gegen Gastgeber und Weltmeister Serbien gegeben.

Mit vier Siegen in sieben Spielen liegt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) auf Platz sechs. Nächster Gegner sind am Sonntag die Niederlande.

In der Nations League starten insgesamt 18 Mannschaften, die in der ersten Phase jeweils zwölf Spiele über drei Turnierwochen bestreiten. Die besten acht Teams qualifizieren sich für das Finalturnier, den DVV-Frauen gelang dies in den vorherigen sechs Ausgaben der VNL nur 2023.