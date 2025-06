Deutschland startet mit Pleite in Volleyball-Nations-League

Deutschlands Volleyballer sind mit einer knappen Niederlage in die Nations League gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski musste sich in Quebec Gastgeber Kanada mit 2:3 (25:23, 19:25, 25:21, 23:25, 11:15) geschlagen geben. Außenangreifer Eric Röhrs war mit 19 Punkten bester Scorer der DVV-Auswahl.

Bereits am Abend (22.30 Uhr MESZ) steht für das deutsche Team das zweite Spiel gegen Weltmeister Italien auf dem Programm, weitere Gegner sind Olympiasieger Frankreich sowie Bulgarien.

Winiarski nutzt die erste Woche der Nations League in Kanada auch, um den Umbruch in der Nationalmannschaft voranzutreiben. "Das Ziel ist es, so viel wie möglich zu gewinnen – und dabei junge Spieler zu entwickeln, ihnen internationale Erfahrung zu geben und potenzielle Leistungsträger für den nächsten Olympiazyklus zu finden", sagte der 41-Jährige vor dem Start: "Wir müssen viel arbeiten – individuell mit den Spielern, aber auch als Team am System und an unserem gemeinsamen Verständnis auf dem Feld".