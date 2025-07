DVV-Frauen träumen vom Coup gegen Brasilien: "Alles möglich"

Die erst zweite Teilnahme am Finalturnier überhaupt, dann noch die Nummer zwei der Welt als Gegner - und dennoch träumen die deutschen Volleyballerinnen vom großen Coup in der Nations League. "Gegen Brasilien ist alles möglich", sagte Nationalspielerin Lina Alsmeier dem SID vor dem Viertelfinal-Duell der DVV-Frauen am Donnerstag (20.00 Uhr/ZDF-Mediathek) im polnischen Lodz gegen die favorisierten Südamerikanerinnen.