DVV-Pokal: Dresden nach Krimi im Finale

Bundesliga-Spitzenreiter Dresdner SC ist nach einem Krimi ins Endspiel des deutschen Volleyball-Pokals der Frauen eingezogen. Dresden gewann sein Halbfinale am Mittwochabend beim SC Potsdam 3:2 (21:25, 25:21, 23:25, 25:22, 15:11) und spielt nun am 2. März in Mannheim gegen den USC Münster um seinen siebten Cup-Triumph.