DVV-Pokal: Münster nach 19 Jahren wieder im Endspiel

Die Volleyballerinnen des USC Münster sind nach 19 Jahren wieder ins Endspiel um den DVV-Pokal eingezogen. Der Rekordpokalsieger setzte sich am Dienstagabend im ersten Halbfinale souverän mit 3:0 (25:16, 25:20, 27:25) gegen den Ligakonkurrenten Ladies in Black Aachen durch. Der Finalgegner wird am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) zwischen den Bundesligateams des SC Potsdam und des Dresdner SC ermittelt.

Die Münsteranerinnen spielen damit am 2. März in Mannheim um den zwölften Pokaltitel der Vereinshistorie, der bisher letzte Erfolg datiert wie die letzte Finalteilnahme aus dem Jahr 2005. Favorit auf den Titelgewinn ist nach dem Ausscheiden von Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart in Potsdam im Viertelfinale und der überraschenden Achtelfinalniederlage des Topteams vom SSC Palmberg Schwerin aber der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter aus Dresden.