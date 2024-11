DVV-Pokal: Titelverteidiger Berlin ohne Mühe weiter

Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys hat den Anfang auf dem Weg zu einem möglichen Titel-Hattrick im DVV-Pokal mit Bravour bewältigt. In der ersten Pokalrunde besiegte Berlin die WWK Volleys Herrsching mit 3:0 (25:20, 25:13, 25:16) und zog damit als erstes Team ins Viertelfinale ein.

Das Duell in der Max-Schmeling-Halle war die Neuauflage des vergangenen Endspiels des DVV-Pokal. Auch vor acht Monaten hieß der Sieger Berlin (3:0). Nach 2023 und 2024 will der siebenmalige Champion nun am 2. März 2025 in der Mannheimer SAP-Arena erneut den Pokal holen. Als ungeschlagener Bundesliga-Spitzenreiter ist Berlin national derzeit das Maß aller Dinge. Zuletzt gab es drei Meistertitel in Folge.

Berlins Coach Joel Banks bezeichnete die Partie im Vorlauf dennoch als "das bis hierhin definitiv wichtigste Spiel der Saison". Sein Team spielte konzentriert auf und entschied alle Sätze problemlos für sich. Herrsching, im Vergleich zur Ligapleite gegen Berlin (0:3) personell deutlich verbessert, hatte von Anfang an das Nachsehen. Gegen kein anderes deutsches Team hat Herrsching eine schlechtere Bilanz. Von nun 27 Spielen verlor Herrsching 26. Der einzige Sieg gelang 2017 im DVV-Pokal (3:2).

Auf wen Berlin in der nächsten Runde trifft, ist noch offen. Die weiteren Partien finden am Wochenende statt. Die Auslosung für die Viertelfinalduelle (23. und 24. November) wird im Anschluss am Sonntagabend (20 Uhr/Dyn) vorgenommen.