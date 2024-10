DVV verlängert mit Chef-Bundestrainer Dünnes

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat den auslaufenden Vertrag mit Chef-Bundestrainer Christian Dünnes verlängert. "Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner großen Leidenschaft wird er die deutschen Nationalmannschaften weiter voranbringen und den Nachwuchs stärken", sagte Sportvorstand Jaromir Zachrich. Zur Laufzeit machte der DVV keine Angaben.

Der frühere Nationalspieler Dünnes war im Anschluss an sein Karriereende 2017 zunächst DVV-Sportdirektor. Nach einem zwischenzeitlichen Abschied 2023 wurde der 40-Jährige Chef-Bundestrainer. Ziel seiner Arbeit sei "die erstmalige Qualifikation beider Nationalmannschaften für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles", sagte Dünnes.

"Wenn man bedenkt, dass wir das seit 1972, also seit 56 Jahren nicht geschafft haben, ist es ein großes, ambitioniertes Ziel", so Dünnes: "Den Männern trauen es aktuell viele zu, bei den Frauen ist die Herausforderung offensichtlich groß. Aber ich glaube an beide Mannschaften."