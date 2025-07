Nations League: DVV-Frauen gewinnen Nervenkrimi gegen Kanada

Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Start in die dritte Woche der Nations League einen wichtigen Sieg gefeiert und nach einem wahren Nervenkrimi Kurs auf das Viertelfinale genommen. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann in Arlington/USA nach zweimaligem Satzrückstand mit 3:2 (24:26, 25:20, 23:25, 25:23, 15:13) gegen Kanada, nach neun Spielen liegen die DVV-Frauen mit einer positiven Bilanz von 5:4 Siegen auf Platz sechs.

"Ich bin sehr stolz auf das Team. Wir haben um jeden Punkt gekämpft", sagte Lina Alsmeier, die mit 26 Punkten Topscorerin der deutschen Mannschaft war: "Wir wollen ins Finalturnier. Das war ein großer Schritt heute."

Die besten sieben der insgesamt 18 Nationen qualifizieren sich neben Gastgeber Polen für die Runde der besten acht vom 23. bis 27. Juli in Lodz. Die weiteren Gegner in der entscheidenden Vorrundenphase für die deutschen Frauen sind Thailand (Donnerstag), China (Samstag) und die Dominikanische Republik (Sonntag/alle im Livestream auf sportstudio.de). Bislang hatte Deutschland nur 2023 den Einzug in die Endrunde geschafft.

Ohne Leana Grozer, Tochter von DVV-Star Georg Grozer, die am Dienstagabend mit der U19-Auswahl im WM-Achtelfinale gegen die USA (2:3) gescheitert war, startete die deutsche Auswahl stark, verlor nach einer 20:14-Führung aber komplett den Faden und schließlich auch den ersten Satz. Nach dem Satzausgleich ging auch der dritte Durchgang knapp an die Kanadierinnen, doch Deutschland kämpfte sich zurück - und hatte in einem spannenden Golden Set die besseren Nerven.