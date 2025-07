Nations League: DVV-Frauen siegen auch gegen Thailand

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Volleyball hat in der Nations League den nächsten Sieg eingefahren. Gegen Thailand gewann das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli in der Nacht auf Freitag klar mit 3:0 (26:24, 25:19, 25:11) - und hat nun beste Aussichten auf die Teilnahme am Finalturnier der besten Acht: Nach zehn Spielen belegt das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mit sechs Siegen Rang sechs der Tabelle.

"Wir haben sehr gut zugespielt, es war wichtig, dass wir den ersten Satz gewonnen haben, danach war es deutlich leichter", sagte Bregoli nach dem überzeugenden Auftritt. Am Vortag hatte sich die Mannschaft gegen Kanada in einem Krimi und trotz eines zweimaligen Satzrückstandes zu einem 3:2-Sieg gekämpft, gegen Thailand glänzten die deutschen Frauen nun insbesondere ab dem zweiten Satz.

Wie schon gegen Kanada avancierte Lina Alsmeier mit 16 Punkten zur besten Scorerin, gefolgt von Lena Stigrot mit 15 Punkten. "Wir hatten heute eine super Energie auf dem Feld, wir haben um jeden Ball gekämpft und unsere Stärken gut ausgespielt", sagte Stigrot.

Nach einem Pausentag treffen die deutschen Frauen am Samstag um 23.00 Uhr deutscher Zeit auf China, beschließen wird das Team die dritte und letzte Woche der Vorrundenphase der Nations League mit der Partie gegen die Dominikanische Republik (beide Spiele im Livestream auf sportstudio.de). Bislang hatte Deutschland nur 2023 den Einzug in die Endrunde geschafft. Neben Gastgeber Polen qualifizieren sich die besten sieben der insgesamt 18 Nationen für das Finalturnier, das vom 23. bis zum 27. Juli in Lodz stattfindet.