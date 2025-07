Nations League: Nächste Niederlage für DVV-Männer

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League im Kampf um das Viertelfinalticket den nächsten Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag in der entscheidenden dritten Turnierwoche der Türkei im japanischen Chiba mit 1:3 (27:29, 22:25, 25:18, 28:30).

Bester Angreifer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) war in einer umkämpften Partie Filip John mit 25 Punkten. Doch auch der 23-Jährige konnte die zweite Niederlage in Folge nicht verhindern. Am Tag zuvor hatte das DVV-Team gegen Gastgeber Japan ebenfalls 1:3 verloren.

Deutschland steht nun mit Blick auf die Teilnahme am Finalturnier unter Zugzwang und ist auf Schützenhilfe angewiesen. Neben dem Gastgeber qualifizieren sich die besten sieben Mannschaften für das Event im chinesischen Ningbo. In den beiden noch ausstehenden Partien trifft das DVV-Team noch auf die USA (Samstag) und Brasilien (Sonntag), beide Teams stehen in der Weltrangliste vor Deutschland.

In Japan sind derzeit auch die beiden Olympiateilnehmer Georg Grozer und Tobias Krick wieder im deutschen Aufgebot. Im Vorfeld der Partien hatte der Verband jedoch bereits angekündigt, dass Starspieler Grozer (40), der erst zum Team dazu gestoßen ist, "voraussichtlich nicht so viel Einsatzzeit bekommen" werde.