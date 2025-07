Nations League: Volleyballerinnen verpassen Überraschung

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Finalturnier der Nations League eine Überraschung klar verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli unterlag im Viertelfinale im polnischen Lodz dem Weltranglistenzweiten Brasilien 0:3 (19:25, 24:26, 14:25). Damit schieden die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) wie schon bei ihrer ersten Teilnahme an der K.o.-Runde 2023 in der Runde der letzte acht aus.

"Es war die beste Nations League, die wir bislang gespielt haben. Deswegen ist es doppelt traurig, dass wir so ausgeschieden sind", sagte Kapitänin Camilla Weitzel: "Es war eine unglaubliche Erfahrung." Beste Scorerin des deutschen Teams war Lina Alsmeier mit elf Punkten.

Für die Volleyballerinnen, die bereits mit dem Erreichen des Finalturniers einen großen Erfolg gefeiert hatten, rückt nun der Saisonhöhepunkt in den Fokus. Am 22. August startet die Weltmeisterschaft in Thailand. Deutschland, derzeit die Nummer zehn der Welt, trifft in der Gruppe G auf Polen, Kenia und Vietnam. Das Finale findet am 7. September in Bangkok statt.