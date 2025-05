Nations-League-Vorbereitung: DVV-Frauen verlieren zum Auftakt

Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt des Vorbereitungsturniers zur Nations League eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Olympia-Vierten Türkei verlor das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli am Freitag in Modena 1:3 (23:25, 21:25, 25:23, 21:25). Am Samstag (16.30 Uhr/discovery+) steht das zweite Spiel gegen die Niederlande an, abschließend trifft die DVV-Auswahl auf Italien.