Olympia-Quali in Rio: Auftaktsieg für Volleyballer

Anzeige

Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in das Olympia-Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski setzte sich am Samstagabend gegen den höher eingeschätzten Iran mit dem vierten Matchball mit 3:1 (25:22, 22:25, 25:16, 25:21) durch. Deutschland liegt als Nummer 16 des Rankings sechs Positionen hinter seinem Auftaktgegner. Beste deutsche Punktesammler waren Moritz Kalitzek (14) und Georg Grozer (9).

Die deutschen Volleyballer treffen in der schweren Gruppe A unter anderem auf Weltmeister Italien (3.). Weitere Gegner sind Gastgeber Brasilien (4.), Kuba (12.) und die Ukraine (15.). Außerdem geht es gegen Tschechien (20.) und Katar (17.).

Die besten zwei Mannschaften aus allen drei Achter-Gruppen sichern sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen, die Gastgeber Frankreich schon sicher hat. Sollte Deutschland keinen der benötigten beiden Plätze belegen, gäbe es noch eine weitere Chance über die Weltrangliste. Darauf hoffen auch noch die deutschen Frauen, die ihr Quali-Turnier auf Platz fünf abgeschlossen hatten.