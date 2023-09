Olympia-Qualifikation: Volleyballerinnen siegen weiter

Anzeige

Die deutschen Volleyballerinnen haben den nächsten Erfolg beim Olympia-Qualifikationsturnier gefeiert. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen setzte sich im zweiten Spiel gegen Kolumbien mit 3:1 (23:25, 28:26, 25:19, 25:14) durch. Im polnischen Lodz war Außenangreiferin Lina Alsmeier mit 21 Punkten beste Scorerin für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV).

Zum Auftakt hatte das DVV-Team Thailand mit 3:0 geschlagen. Am Dienstag geht es in der Gruppe C gegen Südkorea (11.30 Uhr) weiter. Anschließend stehen die Duelle mit Slowenien und den Polinnen an, die für das Achtelfinal-Aus der Deutschen bei der Heim-EM gesorgt hatten. Zum Abschluss warten der WM-Dritte Italien und Olympiasieger USA auf das DVV-Team - die nominell schwersten Gegner. Lediglich die zwei besten Mannschaften der Gruppe sichern sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Bis zum 24. September kämpfen insgesamt 24 Mannschaften in China, Japan und Polen um sechs Tickets für Paris 2024. Frankreich ist als Gastgeber gesetzt, fünf weitere Startplätze werden im kommenden Jahr über die Weltrangliste vergeben. Für das Ranking sind auch Erfolge beim Qualifikationsturnier wichtig.