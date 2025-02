"Können es schaffen": Potsdam träumt vom europäischen Finale

Der Traum lebt: Wenn die Volleyballerinnen des SC Potsdam am Mittwoch (20 Uhr) im Challenge Cup beim Roma Volley Club antreten, steht nicht weniger als die erstmalige Teilnahme an einem europäischen Endspiel auf dem Spiel. "Die Chancen, dass wir ins Finale einziehen, stehen bei 50:50", sagte Trainer Riccardo Boieri: "Wir müssen an unsere gute Abwehrleistung anknüpfen und auf Außen besser werden. Dann können wir es schaffen."