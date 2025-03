Volleyball: Dresdner SC gewinnt den DVV-Pokal

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihre Favoritenrolle bestätigt und sich den siebten Pokaltriumph der Vereinsgeschichte gesichert. Das Team von Alexander Waibl setzte sich mit einer souveränen Leistung vor 10.267 Zuschauern in Mannheim mit 3:0 (26:24, 25:12, 25:20) gegen den USC Münster durch. Zuletzt waren die Dresdnerinnen 2020 im DVV-Pokal erfolgreich gewesen.

Damit behielt Dresden auch im vierten Aufeinandertreffen in dieser Saison die Oberhand. Die Münsteranerinnen müssen dagegen weiter auf den ersten Titel seit zwei zwei Jahrzehnten warten, der ehemalige Seriensieger gewann zuletzt 2005 den DVV-Pokal.

Gleich zu Beginn des Spiels geriet der Favorit aus Sachsen bis zu sieben Punkte in Rückstand, drehte jedoch zum Ende des ersten Satzes deutlich auf und verwandelte nach 31 Minuten den zweiten Satzball. Im zweiten Durchgang ließen die wiedererstarkten Dresdnerinnen um Zuspielerin Sarah Straube dem Außenseiter dann keine Chance mehr. Münster zeigte sich im dritten Satz anschließend wieder gefestigt und ging sogar in Führung, Dresden brachte den Pokalsieg am Ende allerdings souverän ins Ziel.

Ab 16.45 Uhr (Dyn) steigt in Mannheim noch das Finale der Männer. Rekordmeister BR Volleys kann gegen den Außenseiter SWD powervolleys Düren den dritten Pokalerfolg in Folge feiern.