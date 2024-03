Volleyball: DVV-Frauen mit Test gegen Rumänien

Anzeige

Die deutschen Volleyballerinnen starten mit einem Testspiel gegen Rumänien in die Mission Olympia-Qualifikation. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Donnerstag bekannt gab, bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen mit dem Duell am 10. Mai in Potsdam auf den Start der Volleyball Nations League (ab 14. Mai) vor. In dieser muss die deutsche Mannschaft Siege und Punkte sammeln, um sich über die Weltrangliste noch ein Paris-Ticket zu sichern.

"Die erste Woche VNL ist unglaublich wichtig, da müssen wir extrem gut sein", sagte Heynen, dem gerade deshalb ein Test in der unmittelbaren Vorbereitung "sehr wichtig" sei: "Sie werden uns fordern und nerven, es wird sicher ein interessantes Spiel."

Auch seine Spielerinnen wollen einen positiven Start ins Jahr - schließlich soll ein guter Auftritt gegen Rumänien Rückenwind für die alles entscheidende Nations League geben. "Wir werden alles reinwerfen, um unseren Traum wahr werden zu lassen und das Ticket für Olympia zu lösen", sagte Kapitänin Lena Stigrot.