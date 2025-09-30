Volleyball: DVV-Pokalfinale ab 2027 in Köln

Das DVV-Pokalfinale bekommt eine neue Heimat. Wie der Deutsche Volleyball-Verband und die Volleyball Bundesliga (VBL) am Dienstag bekannt gaben, finden die nationalen Endspiele der Frauen und Männer ab 2027 in der Kölner Lanxess-Arena statt. Seit 2016 wird das Pokalfinale in Mannheim ausgerichtet, am 28. Februar 2026 folgt dort nun die letztmalige Austragung.

"Die Handballer träumen davon, hier zu spielen - und das tun auch die Volleyballerinnen und Volleyballer. Diese Halle ist wirklich etwas besonderes", sagte Kim Oszvald-Renkema, Geschäftsführerin der VBL: "Im Volleyball steckt ein riesiges Potenzial. Nach elf Jahren haben wir gedacht, dass es Zeit für einen neuen, herausfordernden Schritt ist. Wir freuen uns jetzt schon auf 2027."

Auch René Beck, Vorstandsvorsitzender des DVV, sprach vom "enormen Potenzial" des Sports in Deutschland. "Ich nehme gerne das Bild des schlafenden Riesen. Diesen müssen wir wecken", sagte Beck: "Wir müssen die mediale Reichweite erhöhen und Volleyball erlebbarer machen. Der Volleyball braucht eine größere Bühne - und das hier ist die größte Bühne."

Das Pokalfinale sei "das Highlight im Volleyball-Kalender", sagte Beck: "Das Ziel ist es, hier einen neuen Zuschauerrekord aufzustellen."

Bereits seit 2023 spielen die Handballer im Final-Four-Turnier den Pokalsieger in der größten Halle Deutschlands aus. Im Volleyball finden die Finals der Frauen und Männer im Doppelpack an einem Tag statt. "Wir sind uns alle sicher, dass es eine großartige Veranstaltung wird", sagte Oszvald-Renkema.