Volleyball: Friedrichshafen scheitert im Pokal-Viertelfinale

Der deutsche Volleyball-Vizemeister VfB Friedrichshafen ist überraschend im Viertelfinale des DVV-Pokals ausgeschieden. Das Team vom Bodensee unterlag am Sonntag beim TSV Haching München mit 1:3 (22:25, 23:25, 25:15, 23:25) und erlebte die zweite große Enttäuschung innerhalb weniger Tage. Erst am Mittwoch waren die Friedrichshafener im zweitklassigen europäischen CEV Cup an Mladost Zagreb gescheitert.