Volleyball: Italien verteidigt Nations-League-Titel

Italiens Volleyballerinnen haben das Finale der Nations League für sich entschieden und ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die Olympiasiegerinnen von Paris besiegten im Finale Brasilien mit 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22). Die Gastgeberinnen aus Polen hatten zuvor vor begeistertem Heimpublikum den Vorjahresfinalisten Japan im Spiel um Platz drei ebenfalls mit 3:1 besiegt - und sich so zum dritten Mal nacheinander Bronze gesichert.

Die deutschen Volleyballerinnen hatten in Lodz eine Überraschung gegen die späteren Finalistinnen aus Brasilien klar verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli war im Viertelfinale den Weltranglistenzweiten deutlich unterlegen (0:3). Damit waren die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) wie schon bei ihrer ersten Teilnahme an der K.o.-Runde 2023 in der Runde der letzten acht ausgeschieden.