Volleyball: Winiarski nach Nations League "sehr zufrieden"

Bundestrainer Michal Winiarski hat nach dem Nations-League-Aus der deutschen Volleyballer ein positives Fazit gezogen. "Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Wir haben ein junges, neu formiertes Team, das fünf starke Siege eingefahren und viele enge Spiele abgeliefert hat", sagte der DVV-Coach nach dem Verpassen des Viertelfinals.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte zum Abschluss im japanischen Chiba 1:3 gegen Tabellenführer Brasilien verloren, mit fünf Siegen und sieben Niederlagen reichte es nicht für Platz sieben unter den 18 Teams. "Die Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben, sind enorm wertvoll für unsere Zukunft. Jetzt ist es wichtig, dass die Jungs sich nach dieser intensiven Phase ein paar Tage erholen und Zeit mit ihren Familien verbringen", sagte Winiarski.

Nächstes Highlight sind die Weltmeisterschaften auf den Philippinen (12. bis 28. September). Dort würden "auch wieder einige erfahrene Spieler" in den Kader zurückkehren, sagte Winiarski. Bei den Titelkämpfen in Asien bekommt es das deutsche Team in der Gruppenphase mit Slowenien, Bulgarien und Chile zu tun. Die neue Saison der Bundesliga beginnt im Anschluss am 20. Oktober.