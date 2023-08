Beachvolleyball: Ludwig/Lippmann sagen DM-Teilnahme ab

Anzeige

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben ihre Teilnahme an den Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand kurzfristig abgesagt. "Wir müssen daran arbeiten, topfit zu werden, damit wir unsere Leistung verbessern können - vor allem für die WM", sagte Ludwig in einem Video, das sie bei Instagram veröffentlichte.

Lippmann nannte "kleine Verletzungen" der beiden Hamburgerinnen als einen weiteren Grund für die Absage. "Vor uns liegen noch harte Wettbewerbe, dafür brauchen wir alle unsere Kräfte", sagte die 28-Jährige. Die DM beginnt am Donnerstag, die WM findet vom 6. bis 15. Oktober in Mexiko statt.

Ludwig und Lippmann hatten Anfang des Monats mit Bronze bei der EM in Wien für Furore gesorgt. Für Ludwig war es das beste Ergebnis nach der Geburt ihres Sohnes.