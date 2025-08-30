Niederlage gegen Italien: DVV-Frauen verpassen Viertelfinale

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in Thailand das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli unterlag dem Olympiasieger Italien am Samstag im Achtelfinale mit 0:3 (22:25, 18:25, 11:25) und muss trotz guter Leistung die Heimreise antreten.

"Es ist hart. Wir haben uns das alles ein bisschen anders vorgestellt, als in drei Sätzen zu verlieren", sagte Außenangreiferin Lina Alsmeier, die mit zehn Punkten beste Scorerin für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Bangkok war: "Wir wollten wie schon gegen Polen einen etwas größeren Kampf liefern und zeigen, dass wir ein hohes Volleyball-Niveau spielen können."

Die erneute Niederlage gegen den Topfavoriten und Weltranglistenersten, der seit 33 Pflichtspielen ungeschlagen ist, hatte jedoch auch sie nicht verhindern können. Bereits im Juni hatte das DVV-Team sich in der Nations League mit 2:3 geschlagen geben müssen.

Drei Tage zuvor hatte Deutschland das entscheidende Gruppenspiel gegen den Weltranglistendritten Polen knapp mit 2:3 verloren. Damit war die Begegnung mit den Italienerinnen, die Bregoli zwischen 2017 und 2022 als Co-Trainer betreut hatte, gleich zu Beginn der K.o.-Phase besiegelt gewesen. Die deutsche Mannschaft hielt über weite Strecken gut dagegen, doch Italien zeigte sich vor allem im dritten Satz souverän.