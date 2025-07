Rückenoperation: Kästner fehlt DVV-Frauen bei der WM

Die deutschen Volleyballerinnen müssen bei der Weltmeisterschaft in Thailand (22. August bis 7. September) verletzungsbedingt auf Pia Kästner verzichten. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag bekannt gab, musste die 27-Jährige erneut am Rücken operiert werden. Kästner hatte sich bereits im vergangenen Jahr einem solchen Eingriff unterziehen müssen.

"Die OP ist gut verlaufen. Jetzt konzentriere ich mich auf die Reha und hoffe auf eine zeitnahe Rückkehr aufs Feld", sagte Kästner, die zuletzt in der zweiten Woche der Nations League auf dem Feld gestanden hatte. Neben der WM, bei der die DVV-Frauen in der Gruppe G auf Polen, Kenia und Vietnam treffen, verpasst sie auch die Duelle in der EM-Qualifikation in Finnland (2. August) und gegen die Schweiz (6. August). Bei einem guten Heilungsverlauf könnte Kästner ab Oktober wieder in das Training einsteigen.