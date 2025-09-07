Volleyball: Italienerinnen zum zweiten Mal Weltmeister

Italiens Volleyballerinnen sind zum zweiten Mal Weltmeister. Die Auswahl von Nationaltrainer Julio Velasco setzte sich am Sonntag im spannenden Finale in Bangkok mit 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) gegen die Europameisterinnen aus der Türkei durch. Im Achtelfinale hatten die Olympiasiegerinnen von Paris das deutsche Team klar ausgeschaltet (3:0).

Auf ihrem Weg ins Endspiel folgten nach dem Duell mit Deutschland und einer makellosen Gruppenphase Siege über Polen (3:0) und Brasilien (3:2). Auch gegen die Südamerikanerinnen, die vor drei Jahren im niederländischen Arnheim Silber geholt hatten, behielt Italien im entscheidenden fünften Satz die Nerven. Ihren ersten Titel hatten die Italienerinnen 2002 in Deutschland geholt.

Für die Türkei ist Platz zwei das beste Abschneiden in ihrer WM-Geschichte, zuvor war der sechste Rang das beste Ergebnis gewesen.

Im nicht minder spannenden Spiel um Platz drei siegten die Brasilianerinnen mit 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16) gegen Japan.