Volleyball-WM: DVV-Frauen meistern Auftakthürde souverän

Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Thailand die erste Pflichtaufgabe souverän gelöst. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli setzte sich im ersten Gruppenspiel in Phuket mit 3:0 (25:22, 25:8, 25:20) gegen den Außenseiter Kenia durch. Bereits am Montag (12.00 Uhr/ZDF Livestream) gegen den Vietnam könnte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes den entscheidenden Schritt ins Achtelfinale machen.

Beste Scorerinnen am Samstag waren Außenangreiferin Lina Alsmeier und Diagonalspielerin Emilia Weske (jeweils 13 Punkte). Gegen Kenia, in der Rangliste lediglich auf Rang 23 und damit zwölf Plätze hinter Deutschland, hatte das Team um Kapitänin Camilla Weitzel lediglich im ersten Satz kurze Startprobleme, danach besann sich die Mannschaft auf ihre Stärken und dominierte vor allem im zweiten Durchgang.

"Kenia war eine Überraschung für uns, weil wir noch nie gegen sie gespielt haben. Sie haben gut abgewehrt und sind ein sehr physisches Team mit harten Angriffen", sagte Weitzel: "Daran mussten wir uns erst gewöhnen. Aber ich bin stolz, wie wir uns angepasst haben und unseren Rhythmus gefunden haben."

Zum ersten großen Kräftemessen kommt es erst am Ende der Gruppenphase, erstmalig nehmen die deutschen Frauen dabei die Außenseiterrolle ein: Gegen den Weltranglistendritten Polen geht es im abschließenden Vorrundenspiel (Mittwoch/15.30 Uhr) um den Gruppensieg. Für den weiteren Turnierverlauf wäre dieser von immenser Bedeutung, denn bereits zu Beginn der K.o.-Phase droht das Duell mit der Nummer eins der Welt: Olympiasieger Italien.