Volleyball-WM: DVV-Frauen nach zweitem Sieg im Achtelfinale

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM auch ihr zweites Spiel souverän gewonnen und damit vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann in Phuket gegen Vietnam 3:0 (25:18, 25:17, 25:21) und blieb wie zum Auftakt gegen Kenia ohne Satzverlust.

"Die Freude ist super groß. Das war ein Pflichtsieg, der aber auch nicht so einfach ist, weil ein gewisser Druck da hinter ist. Ich bin froh, dass wir es so souverän runterspielen konnten. Wir wollten von Beginn an Druck machen, das ist uns gelungen. Nun wollen wir Polen ärgern", sagte Außenangreiferin Lina Alsmeier nach dem Sieg.

Mittelblockerin Camilla Weitzel von Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia war mit 15 Punkten beste Scorerin der deutschen Mannschaft, Außenangreiferin Hanna Orthmann (Igor Volley Novara) kam auf 14 Zähler.

Nach einem Tag Pause geht es für das DVV-Team gegen den Weltranglistendritten Polen im abschließenden Vorrundenspiel (Mittwoch/15.30 Uhr/sportstudio.de) um den Gruppensieg. Für den weiteren Turnierverlauf wäre dieser von immenser Bedeutung, denn bereits zu Beginn der K.o.-Phase droht das Duell mit der Nummer eins der Welt, den Olympiasiegerinnen aus Italien.

"Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben eine große Chance die Gruppe zu gewinnen. Durch die Siege nehmen wir viel Energie mit, die zwei 3:0-Siege pushen uns nochmal extra", sagt Hanna Orthmann.