Grozer träumt von WM-Medaille: "Wissen, dass wir stark sind"

Der deutsche Volleyball-Star Georg Grozer glaubt an einen großen Coup der deutschen Nationalmannschaft bei der WM auf den Philippinen. "Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir unser Potenzial ausschöpfen und mental stabil bleiben, dann ist eine Medaille drin", sagte der 40-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Unser Weg wird nicht einfach, aber wir werden alles für unsere Ziele tun. Wir wissen, dass wir stark sind, wenn wir alles abrufen können."

Jedoch sei es eine Weltmeisterschaft, betonte Grozer: "Man kann es nicht voraussagen, erst einmal müssen wir aus der Gruppe rauskommen." In dieser trifft das DVV-Team zum Auftakt am Samstag (11.30 Uhr) auf Bulgarien, anschließend geht es gegen Chile (Montag) und Slowenien (Mittwoch/alle sportstudio.de).

Der letzte Erfolg der deutschen Volleyballer bei einer WM liegt bereits elf Jahre zurück, damals hatte das Team um Grozer Bronze gewonnen. Es ist das bislang einzige WM-Edelmetall einer gesamtdeutschen Auswahl bei den Männern, die DDR hatte 1970 Gold gewonnen.

Zuversicht schöpft der Routinier mit Blick auf die Entwicklung des DVV-Teams, das im vergangenen Jahr nach zwölf Jahren Abstinenz wieder an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte. "Wir sind insgesamt als Mannschaft gewachsen", erklärte Grozer. Das Team hat sich seit Paris jedoch verändert, unter anderem war Lukas Kampa zurückgetreten, zudem pausieren Spieler wie Ruben Schott und Johannes Tille. "Es ist eine andere Mannschaft, mit der wir in die WM gehen", räumte auch Grozer ein: "In so einer kurzen Zeit ist es schwer, das alles noch einmal genau so hinzubekommen, aber wir arbeiten daran."