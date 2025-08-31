Volleyball: DVV-Männer verlieren auch gegen die Türkei

Deutschlands Volleyballer haben den letzten Test vor dem Start der Weltmeisterschaft auf den Philippinen verloren. Nach dem deutlichen 0:3 am Vortag gegen die Topnation Italien unterlag das Team von Bundestrainer Michal Winiarski beim Vorbereitungsturnier in Turin auch der Türkei mit 1:3 (29:31, 16:25, 25:21, 19:25).

Zum Auftakt in das Vier-Nationen-Turnier hatten die DVV-Männer noch die Niederlande mit 3:0 geschlagen. Gegen den Weltranglisten-Zweiten Italien waren Starspieler Georg Grozer und Co. größtenteils chancenlos. Die Türkei als Nummer 17 der Welt zeigte der Nummer acht zwei Wochen vor dem WM-Start ihre Mängel gnadenlos auf. Schon im Juli hatte das Winiarski-Team in der Nations League mit 1:3 gegen die Türkei verloren.

Beim Saisonhöhepunkt auf den Philippinen (12. bis 28. September) trifft Deutschland in der Gruppe E auf Slowenien, Bulgarien und Chile.