Volleyball-WM: Deutschland mit Pflichtsieg gegen Chile

Die deutschen Volleyballer haben bei der WM auf den Philippinen ihre Chance auf das Achtelfinale gewahrt. Das Team um Kapitän Georg Grozer setzte sich am Montag im zweiten Gruppenspiel gegen Chile mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:21) durch, steht nach der Auftaktniederlage gegen Bulgarien aber weiter unter Zugzwang.

"Es war ein schwieriges Spiel für uns", sagte Zuspieler Jan Zimmermann, aber es sei auch "ein Schritt nach vorne" gewesen: "Nun freuen wir uns auf unser erstes kleines Finale."

Bester Scorer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) war der 40 Jahre alte Grozer mit 19 Punkten. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Mittwoch (15.00 Uhr/sportstudio.de) in Slowenien der auf dem Papier stärkste Gegner. Nach dem 0:3 zum Start gegen Bulgarien am vergangenen Samstag ist die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski in dem Duell zum Siegen verdammt. Nur der Gruppenerste und -zweite ziehen in die K.o.-Phase ein.

Die deutsche Mannschaft war nach der Rückkehr zu den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr trotz eines Umbruchs mit Selbstvertrauen in die WM gegangen. Der letzte Erfolg bei einer Weltmeisterschaft liegt allerdings elf Jahre zurück, 2014 hatte das Team um Grozer Bronze gewonnen. Es ist das bislang einzige WM-Edelmetall einer gesamtdeutschen Auswahl bei den Männern.