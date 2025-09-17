Volleyball-WM: Deutschland verpasst das Achtelfinale

Die deutschen Volleyballer haben bei der Weltmeisterschaft auf den Philippinen das Achtelfinale verpasst. Die Mannschaft um Kapitän Georg Grozer verlor am Mittwoch im entscheidenden letzten Gruppenspiel mit 1:3 (21:25, 25:17, 29:31, 22:25) gegen Slowenien. Der Traum von der ersten WM-Medaille seit elf Jahren ist somit früh geplatzt.

"Es tut uns leid, dass wir heute wie bei der ganzen WM die knappen Sätze abgegeben haben und uns nicht belohnen konnten", sagte Erik Röhrs, der mit 22 Punkten bester deutscher Angreifer war.

Nach der Auftaktniederlage gegen Bulgarien (0:3) hatten Grozer und Co. bereits zu Beginn des Turniers unter Druck gestanden. Mit einem 3:0 gegen Chile hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) die Chance auf das Weiterkommen gewahrt, ein Sieg gegen die hochgehandelten Slowenen wäre dafür Pflicht gewesen. Als Gruppenerster und -zweiter qualifizierten sich stattdessen Bulgarien und Slowenien für die K.o.-Phase.

Dabei war die deutsche Mannschaft nach der Rückkehr zu den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr trotz eines Umbruchs mit Selbstvertrauen in die WM gegangen. Der letzte Erfolg bei einer Weltmeisterschaft liegt allerdings elf Jahre zurück, 2014 hatte das Team um Grozer Bronze gewonnen. Es ist das bislang einzige WM-Edelmetall einer gesamtdeutschen Auswahl bei den Männern.