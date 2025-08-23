Vor WM-Start: Volleyballer gewinnen Härtetest gegen Belgien

Die deutschen Volleyballer haben die WM-Generalprobe gewonnen – und dabei starke Nerven gezeigt. Einen Tag nach der 1:3-Niederlage agierte das Team von Bundestrainer Michal Winiarski deutlich mutiger und gewann in der ausverkauften LKH Arena in Lüneburg das zweite Duell mit Belgien 3:2 (25:17, 23:25, 22:25, 25:22, 16:14). Starspieler Georg Grozer verwandelte in einem spannenden Tiebreak den dritten Matchball.

Nach dem Match wurden die langjährigen Nationalspieler Christian Fromm und Lukas Kampa verabschiedet. 476 Länderspiele absolvierten die beiden zusammen, "da können wir uns nur verneigen", sagte Jaromir Zachrich, Sportvorstand des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV): "Ihr habt eine Willenskraft, ihr habt eine Leidenschaft wie wenige Menschen auf der Welt. Ihr seid Vorbilder, ihr seid Leuchtfeuer – und dafür wollen wir aus tiefstem Herzen 'Danke' sagen."

Die Spiele gegen Belgien waren die letzten Härtetests vor der Weltmeisterschaft auf den Philippinen (12. bis 28. September). Beim Saisonhöhepunkt trifft die DVV-Auswahl, derzeit die Nummer acht der Weltrangliste, in der Gruppe E auf Slowenien, Bulgarien und Chile.