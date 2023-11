Biathlon: Herrmann-Wick macht sich keine Sorgen um die Zukunft

Trotz der erfolgreichen Vorjahresbilanz blicken die deutschen Biathletinnen vor dem Weltcup-Auftakt in Östersund am Samstag mit Unsicherheit auf die neue Saison.

Eine Nachfolgerin ist weit und breit nicht in Sicht, trotzdem macht sich Herrmann-Wick keine Sorgen über die Zukunft des deutschen Biathlons.

Hermann-Wick optimistisch

"Im Damenbereich würde ich mir gar keine Gedanken machen. Gerade in den Staffelbewerben haben die Mädels gesehen, was möglich ist. Und bei der Heim-WM haben alle so viel Erfahrung gesammelt, die sehr wertvoll für die nächsten Jahre ist", sagte die 34-Jährige. "Und wenn dann jede Woche mal jemand durchkommt, wäre das doch super."

Auch nach Magdalena Neuers Karriereende seien die Befürchtungen groß gewesen, dann sei Laura Dahlmeier in deren Fußstapfen getreten – so wie sie danach. Wer genau nun aber ihre Nachfolgerin werde, da will sich Herrmann-Wick nicht festlegen:

"Ich werde mich hüten, genau einen Namen zu nennen, sondern das sind einfach mehrere. Ob das eine Sophia Schneider, eine Hanna Kelbinger, eine Vanessa Voigt oder eine Janina Hettich ist", sagte die Sächsin: