Der DSV legt einen erfolgreichen Auftakt hin. Das Biathlon-Duo schafft es aufs Treppchen, trotzdem ist Justus Strelow nicht ganz zufrieden. Der Sieger wird erst im Fotofinish bestimmt.

Vanessa Voigt und Justus Strelow haben der deutschen Biathlon-Mannschaft einen erfolgreichen Start in den Weltcup-Winter beschert. Das Duo belegte in der Single-Mixed-Staffel im finnischen Kontiolahti nach vier Nachladern den dritten Platz, 10,2 Sekunden fehlten zu den siegreichen Schweden. Voigt und Strelow stellten damit einmal mehr ihre Stärke im Teamwettbewerb unter Beweis, in der vergangenen Saison hatten sie in Antholz in diesem Rennformat gewonnen.

"Das Podium nehme ich gerne mit, das gibt ein gutes Gefühl", sagte Voigt am "ZDF"-Mikrofon. Ihr Teamkollege Strelow haderte derweil über den im Schlusssprint knapp verpassten zweiten Platz. "Ich habe versucht, alles zu geben, aber die Beine wollten nicht mehr. Das ärgert mich, aber beim nächsten Zielsprint bin ich vorne", sagte der 27-Jährige.